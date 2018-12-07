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Трамп призвал заставить экс-директора ФБР Коми дать показания под присягой

Сегодня, 01:46
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Джеймс Коми

Президент США Дональд Трамп призвал обязать бывшего директора ФБР Джеймса Коми дать показания под присягой в конгрессе.

"Сообщается, что юристы министерства юстиции сказали виновнику утечек (в СМИ) Джеймсу Коми не отвечать на самые важные вопросы. Полная предвзятость и коррупция на самых высоких уровнях предыдущей администрации. Заставьте его отвечать на вопросы под присягой!", - написал Трамп в Twitter.

Как передает CNN, в пятницу, 7 декабря, Коми в закрытом режиме давал показания в сенате, в том числе о событиях 2016 года. По окончании слушаний он отказался отвечать на вопрос, насколько он подробно отвечал на вопросы и на какие именно. Он заявил журналистам, что представители ФБР, которое формально подчиняется минюсту, рекомендовали ему не отвечать на некоторые вопросы.

Напомним, в ходе предвыборной кампании 2016 года соперница Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах, в том числе ее критиковал Трамп. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В конце октября того же года всего за 11 дней до президентских выборов Джеймс Коми, занимавший тогда пост директора ФБР, сообщил Конгрессу США, что ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон и ее переписки. За день до выборов Коми заявил, что возобновление расследования не значит, что Клинтон совершала правонарушение, однако позднее ряд СМИ и экспертов заявили, что именно из-за расследования ФБР Клинтон не смогла одержать победу на выборах.

Джеймс Коми был уволен Трампом с должности главы ФБР в мае 2017 года. Американский президент назвал его "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.

В свою очередь в своей книге Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) Коми сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, а также описывает его как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

Теги:   Джеймс Коми Дональд Трамп Сенат США ФБР США

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