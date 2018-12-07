Трамп призвал заставить экс-директора ФБР Коми дать показания под присягой Сегодня, 01:46 28 Цей матеріал також доступний українською Джеймс Коми

Президент США Дональд Трамп призвал обязать бывшего директора ФБР Джеймса Коми дать показания под присягой в конгрессе.

"Сообщается, что юристы министерства юстиции сказали виновнику утечек (в СМИ) Джеймсу Коми не отвечать на самые важные вопросы. Полная предвзятость и коррупция на самых высоких уровнях предыдущей администрации. Заставьте его отвечать на вопросы под присягой!", - написал Трамп в Twitter.

It is being reported that Leakin' James Comey was told by Department of Justice attorneys not to answer the most important questions. Total bias and corruption at the highest levels of previous Administration. Force him to answer the questions under oath! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018 г.

Как передает CNN, в пятницу, 7 декабря, Коми в закрытом режиме давал показания в сенате, в том числе о событиях 2016 года. По окончании слушаний он отказался отвечать на вопрос, насколько он подробно отвечал на вопросы и на какие именно. Он заявил журналистам, что представители ФБР, которое формально подчиняется минюсту, рекомендовали ему не отвечать на некоторые вопросы.

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Напомним, в ходе предвыборной кампании 2016 года соперница Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах, в том числе ее критиковал Трамп. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В конце октября того же года всего за 11 дней до президентских выборов Джеймс Коми, занимавший тогда пост директора ФБР, сообщил Конгрессу США, что ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон и ее переписки. За день до выборов Коми заявил, что возобновление расследования не значит, что Клинтон совершала правонарушение, однако позднее ряд СМИ и экспертов заявили, что именно из-за расследования ФБР Клинтон не смогла одержать победу на выборах.

Джеймс Коми был уволен Трампом с должности главы ФБР в мае 2017 года. Американский президент назвал его "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.

В свою очередь в своей книге Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) Коми сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, а также описывает его как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.