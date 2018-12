Трамп призвал заставить экс-директора ФБР Коми дать показания под присягой

"Сообщается, что юристы министерства юстиции сказали виновнику утечек (в СМИ) Джеймсу Коми не отвечать на самые важные вопросы. Полная предвзятость и коррупция на самых высоких уровнях предыдущей администрации. Заставьте его отвечать на вопросы под присягой!", - написал Трамп в Twitter.

It is being reported that Leakin' James Comey was told by Department of Justice attorneys not to answer the most important questions. Total bias and corruption at the highest levels of previous Administration. Force him to answer the questions under oath!