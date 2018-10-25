Трамп призвал СМИ прекратить "лживые нападки" после отправленной взрывчатки в офис CNN

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщение об отправлении взрывчатки своим политическим оппонентам и в офис телеканала CNN, призвал средства массовой информации прекратить "бесконечную враждебность", а также "постоянные негативные, а зачастую и лживые нападки и сообщения".
Вместе с тем, Трамп пообещал найти злоумышленников и добавил, что "актам политического насилия нет места в Соединенных Штатах", сообщает Радио Свобода.
Он отметил, что власти приложат все усилия для расследования инцидента.
В то же время критики Трампа обвинили его в подстрекательстве к насилию из-за риторики, применяемой американским президентом.
"В Белом доме существует полное отсутствие понимания серьезности их продолжающихся нападок на средства информации", - сказал президент CNN Worldwide Джефф Цукер.
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Напомним, неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были отправлены экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.
Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов с взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.
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