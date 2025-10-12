Трамп призвал Конгресс расследовать «украинский импичмент» 2019 года

Президент США Дональд Трамп призвал расследовать попытку так называемого «украинского импичмента», который был инициирован против него в 2019 году.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, 12 октября.

Он обвинил демократов в том, что они нарушили закон, а также сравнил это событие с Уотергейтским скандалом.



«Скандал с украинским импичментом (меня!) был гораздо большим незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это дело! Адам „Шиффти“ Шифф (тогдашний заместитель главы Комитета по разведке Палаты представителей — ред.) был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено так много законов и протоколов, просто пренебрежено ими!!!» — заявил Трамп.

В 2019 году Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу. Тогда демократы обвинили его в том, что он пытался оказывать давление на власть Украины и президента Владимира Зеленского в частности, требуя открыть два громких расследования и публично заявить об этом. Первое — против сына бывшего президента США Джо Байдена, который был главным конкурентом Трампа на выборах-2020. Второе — относительно якобы вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

Уотергейтский скандал в США 1972−1974 годов закончился отставкой 37-го президента страны Ричарда Никсона. Его подозревали в причастности к попыткам следить за его оппонентами от Демократической партии.

Название скандала связано с отелем Уотергейт, где располагался штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. В 1972 году там задержали пятерых человек, которые устанавливали аппаратуру для прослушивания, и, по некоторым данным, фотографировали внутренние документы штаба демократов.