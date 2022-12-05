Трамп призвал «отменить» конституцию США из-за итогов выборов 2020 года. В Белом доме высказывания назвали «анафемой души нации» 5 декабря, 00:58 Дональд Трамп на фоне видео, где говорит президент США Джо Байден, 6 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Marco Bello)

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что результаты выборов в 2020 году могут быть основанием для прекращения действия американской конституции. В Белом доме говорят, что его слова заслуживают «повсеместного осуждения».



Как пишет CNN, на своей платформе Truth Social он опубликовал пост, в котором утверждает, что итоги президентских выборов были «отвергнуты», а «массовое мошенничество такого вида и таких масштабов позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже содержащиеся в уонституции».

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Спикер Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал Трампа и назвал конституцию США «священным документом».

«Нападки на конституцию и все, за что она выступает, является анафемой души нашей нации и должны быть повсеместно осуждены. Вы не можете любить Америку только тогда, когда вы побеждаете», — цитирует его телеканал.

После объявления результатов президентских выборов в США в 2020 году Дональд Трамп долго не хотел их признавать, называя их «фальсифицированными».

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Тот призвал поклонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли». Во время столкновений погибли четверо участников штурма и один полицейский, более 100 полицейских пострадали.

16 ноября Трамп объявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2024 году от республиканцев. Однако он столкнулся с критикой со стороны однопартийцев и СМИ после промежуточных выборов, на которых многие из тех кандидатов, которых он поддерживал, потерпели поражение. В то же время Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, демократы — сохранили его в Сенате.