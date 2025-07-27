За шесть месяцев своего президентства Дональд Трамп не приблизился к завершению войны в Газе , гуманитарный кризис в анклаве ухудшился, переговоры зашли в тупик, а США и Израиль оказались во все большей «международной изоляции», говорится в материале Axios .

Отмечается, что по мере того, как война между Израилем и ХАМАС затягивается, среди ультраправых сторонников Трампа появляется все больше разногласий в вопросе поддержки военной стратегии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Кроме того, как пишет издание, срыв переговоров о перемирии, который произошел после того, как ХАМАС не принял условия нового соглашения, может стать поворотным моментом в политике администрации президента США.

При этом сам Трамп «дал понять» Израилю, что «пришло время» для дальнейшей эскалации войны, чтобы «избавиться» от ХАМАС и «завершить дело».

При этом израильские официальные лица не были уверены, была ли это тактика переговоров, или настоящая смена курса со стороны Трампа — «зеленый свет» для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для использования еще более экстремальных военных мер.

«То, что произошло с ХАМАС, ужасно. Задевают всех подряд. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, каким будет ответ Израиля на это. Но это время приближается», — сказал Трамп журналистам после приземления в Шотландии в пятницу, 25 июля.

За последние полгода Трамп дал Нетаньяху почти полную свободу действий в Газе — от военных операций, переговоров об освобождении заложников до распределения гуманитарной помощи.

Хотя чиновники Белого дома заявляют, что Трамп искренне обеспокоен смертями палестинцев и хочет, чтобы война закончилась, за последние несколько месяцев он практически не оказывал никакого давления на Нетаньяху.

«В большинстве звонков и встреч Трамп говорил Биби: „Делай то, что ты должен делать в Газе“. В некоторых случаях он даже поощрял Нетаньяху к более жестким действиям против ХАМАСа», — сказал один израильский чиновник в комментарии Axios.

По данным собеседников издания, госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с семьями заложников накануне заявил, что он все еще не считает «поэтапный подход» правильным, и намекнул, что, возможно, пришло время рассмотреть более комплексный подход к прекращению войны и освобождению всех заложников. Он также несколько раз повторял, что администрация Трампа должна пересмотреть свою стратегию в отношении Газы.

Кроме того, как пишет Axios, кое-где в администрации признают, что их стратегия не сработала, но они еще не решили, стоит ли ее менять и как именно.