13 сентября 2018, четверг

Трамп призвал американцев следовать предписаниям об эвакуации из-за урагана Флоренс

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Ураган приближается к Восточному побережью США

Ураган приближается к Восточному побережью США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал сограждан следовать указам местных властей по эвакуации в связи с ураганом Флоренс.

"Крайне важно, чтобы все следовали указам местных властей по эвакуации. Этот ураган чрезвычайно опасен. Будьте в безопасности", - написал американский президент в своем Twitter.

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Ранее сообщалось, что ураган Флоренс ослаб до третьей категории.

Режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд, Вирджиния, Джорджия и в столице Вашингтоне.

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