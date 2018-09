Трамп призвал американцев следовать предписаниям об эвакуации из-за урагана Флоренс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал сограждан следовать указам местных властей по эвакуации в связи с ураганом Флоренс.

"Крайне важно, чтобы все следовали указам местных властей по эвакуации. Этот ураган чрезвычайно опасен. Будьте в безопасности", - написал американский президент в своем Twitter.

It is imperative that everyone follow local evacuation orders. This storm is extremely dangerous. Be SAFE! #HurricaneFlorence https://t.co/94Ue4e26PD pic.twitter.com/KvF54CwomW