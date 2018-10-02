Президент США Дональд Трамп признался, что не употребляет алкоголь и никогда в жизни не пил пива.

Об этом Трамп заявил, комментируя пристрастие кандидата на пост главы Верховного суда США Бретта Кавано к пиву.

"Я могу честно сказать, что никогда в жизни не пил пива…и это одна из моих лучших черт", - цитирует Трампа AP.

Трамп добавил, что если бы употреблял алкоголь, он был бы "худшим в мире человеком".

Как пишет агентство, старший брат Трампа, которого президент называл "великим человеком", умер от алкоголизма.