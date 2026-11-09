«Сделал бы это снова». Трамп согласился с Вэнсом, что война в Иране стала причиной поражения республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп перед посадкой на самолет Air Force One, 8 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Президент США Дональд Трамп признал, что вице-президент Джей Ди Вэнс был прав, назвав войну в Иране причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами 8 ноября, пишет Politico .

В то же время президент США заявил, что снова принял бы такое же решение.

«Он был прав, за исключением одного момента. Ему следовало добавить еще кое-что: если бы тебе пришлось сделать это снова, сделал бы ты это снова? Ответ — да», — сказал Трамп, комментируя публикацию Вэнса после промежуточных выборов.

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Трамп отметил, что комментарии Вэнса не повлияли на их отношения, хотя и допустил, что они понравились не всем.

«Многим людям не понравились его комментарии. Но не мне», — сказал Трамп.

В интервью программе CBS 60 минут Трамп отметил, что не знает, принял бы Вэнс снова такое же решение. Его собственный ответ, по его словам, был бы «категорическим „да“», поскольку нельзя допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием.

4 ноября Вэнс в публикации в X назвал войну в Иране причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

«Причина нашего поражения — война. Если вы хотите утверждать, что это того стоило — что потеря Сената на следующие шесть лет того стоила, — то делайте это. Утверждайте, что это была оправданная цена. Соглашайтесь или нет, но это, по крайней мере, честно», — написал Вэнс в X.

Он утверждал, что многие избиратели, поддерживавшие Трампа в 2024 году, перешли на сторону демократов.

По данным Politico, Вэнс самостоятельно подготовил этот пост и предупредил Белый дом перед его публикацией. Дональд Трамп-младший, давний соратник Вэнса, быстро сделал репост, выразив свою поддержку.

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По подсчетам Associated Press, демократы одержали убедительную победу над республиканцами и получат рекордное большинство в обеих палатах Конгресса — Сенате и Палате представителей.

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого времени полномочия сохраняет действующий Конгресс, в котором обе палаты контролируют республиканцы.