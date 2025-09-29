Президент США Дональд Трамп примет участие в срочном совещании с высшим военным руководством страны, которое состоится во вторник, 30 сентября.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.

Представитель Белого дома, который высказался на условиях анонимности, поскольку не имел полномочий говорить о планах президента до их официального объявления, сообщил, что участие Трампа не было предусмотрено в первоначальном плане встречи, но он решил, что хочет принять в ней участие.

Как отмечает AP, участие Трампа во встрече может усилить риск политизации мероприятия, рассчитанного на беспартийную аудиторию военного руководства. В частности, в июне он уже выступал перед военными в Форт-Брегги, Северная Каролина, с речью в стиле предвыборной кампании, где резко критиковал своего предшественника-демократа Джо Байдена.

25 сентября газета The Washington Post, ссылаясь на десяток источников, знакомых с вопросом сообщила, что министр обороны США Пит Гегсет срочно вызвал сотни генералов и адмиралов на базу в Вирджинии без объяснения причины.

По данным источников газеты, эту «крайне необычную директиву» прислали практически всем высшим военным командирам по всему миру. Ее издали в начале этой недели, через несколько месяцев после того, как команда Гегсета в Пентагоне объявила о планах масштабного сокращения высшего военного командования.

Официально в Пентагоне не назвали причину встречи, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс преуменьшили значение этого события, когда их 25 сентября спросили о совещании.

«Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое», — сказал Трамп, подчеркнув, что хорошо, что генералы встречаются с министром обороны.

Вэнс добавил, что «это ничего необычного», и выразил удивление по поводу того, что на встречу обращают такое большое внимание.

Агентство Bloomberg впоследствии сообщило, что Гегсет приказал сотням генералов и адмиралов прибыть в Вирджинию из-за финансового конфликта между президентом Трампом и демократами в Конгрессе.

Отмечается, что совещание было запланировано накануне завершения финансового года, когда может произойти шатдаун из-за нерешенной ситуации с финансированием.