20 июня 2018, среда

Трамп пригрозил уменьшить помощь странам, которые "отправляют" нелегалов

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен урезать помощь странам, которые содействуют нелегальной миграции в Штаты.

Об этом он заявил 19 июня во время выступления на мероприятии, посвященном 75-летию Национальной федерации независимого бизнеса в Вашингтоне, передает CNBC.

"Когда страны плохо обращаются с нами, отправляя своих людей - не самых лучших - мы не собираемся больше помогать этим странам", - сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон стремится положить конец пограничному кризису. Трамп отметил необходимость задержания семей, которые незаконно проникают через границу, и возвращения их на родину.

При этом глава Белого дома назвал аресты нелегалов "здравым подходом, который должны принять все законодатели, демократы и республиканцы".

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Трамп защищает политику "нулевой толерантности" к нелегалам, которая привела к отделению почти 2000 детей-мигрантов от их семей в период с 19 апреля по конец мая. По его словам, США не будут "лагерем для мигрантов".

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

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