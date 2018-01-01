Трамп пригрозил обнародовать "встречный доклад" на отчет Мюллера по российскому делу Сегодня, 17:56 127 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке "встречного доклада" на отчет специального прокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве РФ в выборы президента в 2016 году

"Мы сделаем большой встречный доклад на доклад Мюллера. Это никогда не должно повториться с будущим президентом Соединенных Штатов", - написал Трамп в Twitter.

We will be doing a major Counter Report to the Mueller Report. This should never again be allowed to happen to a future President of the United States! 7 декабря 2018 г.

На этой неделе команда Мюллера предоставит рекомендации относительно приговоров в отношении трех бывших чиновников Трампа, включая бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который пошел на сделку с Мюллером. В пятницу аналогичные документы будут поданы в суд в отношении бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

Мюллер попросил суд не сажать в тюрьму Майкла Флинна по делу о связях с Россией. Отмечается, что Флинн предоставил огромный объем информации следствию, которая существенно повиляла на ход расследования.

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.