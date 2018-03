Трамп пригрозил новыми пошлинами на европейские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые пошлины на европейские товары в случае, если ЕС не отменит ограничения на ввоз американской продукции.

Такое же условие Трамп озвучил для отмены пошлин на импорт в США стали и алюминия.

"Европейский союз, замечательные страны, которые плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные ограничения и пошлины на американские товары, мы поступим так же. Большой дефицит. В ином случае, введем пошлины на автомобили и другие товары из Европы. Так будет честно!", - написал Трамп в Twitter.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!