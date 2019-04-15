Трамп пригрозил отправлять мигрантов в города, которые выступают против депортации
Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральные власти США будут отправлять незаконных мигрантов в так называемые города-убежища, которые выступают против их депортации за пределы страны.
Об этом он написал в Twitter.
"Тех незаконных мигрантов, которых больше нельзя законно держать под стражей (Конгресс должен исправить законы и закрыть лазейки), будут, по решению департамента национальной безопасности, передавать городам и штатам-приютам", - сказано в сообщении.
"Убежищами" считаются те города и штаты, которые не поддерживают выдворение нелегальных мигрантов. Речь идет в основном о регионах, власти которых представлены Демократической партией.
Крупнейшими "городами-убежищами" считаются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.