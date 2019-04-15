#
Фредерик Кемп
Мир, о котором мечтает Китай
Андрей Пионтковский
Путинский план победы
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Ульяна Супрун
Вы – в информационном пузыре. Как выбраться?
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Трамп пригрозил отправлять мигрантов в города, которые выступают против депортации

15 апреля, 20:26
343
Цей матеріал також доступний українською
Трамп пригрозил отправлять мигрантов в города, которые выступают против депортации - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральные власти США будут отправлять незаконных мигрантов в так называемые города-убежища, которые выступают против их депортации за пределы страны.

Об этом он написал в Twitter. 

"Тех незаконных мигрантов, которых больше нельзя законно держать под стражей (Конгресс должен исправить законы и закрыть лазейки), будут, по решению департамента национальной безопасности, передавать городам и штатам-приютам", - сказано в сообщении.

"Убежищами" считаются те города и штаты, которые не поддерживают выдворение нелегальных мигрантов. Речь идет в основном о регионах, власти которых представлены ​​Демократической партией.

Крупнейшими "городами-убежищами" считаются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Теги:   Мигранты Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 21:34

img
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет - Макрон
Политика

Вчера, 16:52

img
Штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение об аренде с НСК Олимпийский
Футбол

Вчера, 21:39

img
Анонс матча Лиги чемпионов. Когда и где смотреть Манчестер Сити - Тоттенхэм

Выбор редакции

Страны

Вчера, 13:18

img
Трагедия Нотр-Дама: что известно о причинах пожара, утратах собора и шансах его восстановить
Политика

Вчера, 13:16

img
Опрос КМИС: Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72% украинцев, Порошенко – 25%
Политика

Вчера, 16:16

img
Вместо Зеленского. Главное из дебатов Порошенко и Данилюка в эфире ICTV

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться