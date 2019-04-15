Трамп пригрозил отправлять мигрантов в города, которые выступают против депортации 15 апреля, 20:26 343 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральные власти США будут отправлять незаконных мигрантов в так называемые города-убежища, которые выступают против их депортации за пределы страны.

Об этом он написал в Twitter.

"Тех незаконных мигрантов, которых больше нельзя законно держать под стражей (Конгресс должен исправить законы и закрыть лазейки), будут, по решению департамента национальной безопасности, передавать городам и штатам-приютам", - сказано в сообщении.

Those Illegal Immigrants who can no longer be legally held (Congress must fix the laws and loopholes) will be, subject to Homeland Security, given to Sanctuary Cities and States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

"Убежищами" считаются те города и штаты, которые не поддерживают выдворение нелегальных мигрантов. Речь идет в основном о регионах, власти которых представлены ​​Демократической партией.

Крупнейшими "городами-убежищами" считаются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.