Трамп прибыл в суд в Вашингтоне по делу о штурме Капитолия 3 августа, 22:30 Дональд Трамп в Вашингтоне, 3 августа 2023 г. (Фото:August 3, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst)

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Окружной суд США в Вашингтоне после того, как ему выдвинули обвинение в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

Там его планируют арестовать, провести процессуальные действия и, вероятно, он предстанет перед судом.

Ожидается, что Трамп не признает себя виновным и будет освобожден. Ему предъявлено обвинение по четырем пунктам:

Видео дня

заговор с целью обмануть Соединенные Штаты;

заговор с целью воспрепятствования официальному разбирательству;

воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальному разбирательству;

заговор против прав .

Во вторник, 1 августа, Трампу выдвинули официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и граждан страны — в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года. По двум из этих обвинений закон предусматривает до 20 лет тюрьмы.

Сейчас Дональд Трамп является фигурантом трех уголовных дел: о фальсификации бизнес-отчетности, незаконном хранении секретных документов и призывов к фальсификации выборов во время штурма Капитолия. Ранее он заявлял, что по всем обвинениям в данный момент ему грозит 561 год в тюрьме.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Сторонники Дональда Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса и заседание было на время отложено.



Незадолго до, во время или сразу после штурма умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали.

По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.