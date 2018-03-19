Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев

Президент США Дональд Трамп обнародует в понедельник план по борьбе с кризисом наркотической зависимости, в котором будет предложено применять смертную казнь против наркоторговцев, передает Reuters.

"Министерство юстиции будет добиваться смертной казни против наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством", - сказал директор Совета по внутренней политике Трампа Эндрю Бремберг.

Согласно сообщению, Трамп изложит свои предложения на мероприятии в Нью-Гэмпшире, который сильно пострадал от зависимости.

План Белого дома также будет направлен на сокращение опиоидных предписаний на треть в течение следующих трех лет путем продвижения практики, которая уменьшает чрезмерное использование опиоидов в федеральных программах здравоохранения.

В Белом доме не предлагали конкретных примеров того, когда было бы целесообразно добиваться смертной казни для торговцев наркотиками.

Как отмечается, Конгресс может ужесточить законы о наказании за торговлю наркотиками.

Напомним, в конце октября прошлого года Трамп объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в связи с распространением в стране опиатов.