15 ноября 2018, четверг

Трамп предложил назначить послом США в ЮАР дизайнера сумок

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Трамп предложил на должность посла США в ЮАР дизайнера сумок Лану Маркс
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Трамп предложил на должность посла США в ЮАР дизайнера сумок Лану Маркс

Президент США Дональд Трамп предложил на должность посла страны в ЮАР Лану Бэнкс - дизайнера женских сумочек и основательницу компании по производству и продаже люксовых аксессуаров.

В заявлении Белого дома указывается, что у Бэнкс есть 10-летний опыт работы в Совете по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди. Также сообщается о ее учебе в южноафриканских Университете Витватерсранда и Институте управления персоналом в Йоханнесбурге. Отмечается, что она владеет двумя из одиннадцати официальных языков ЮАР – африкаанс и коса.

Уроженка ЮАР Лана Маркс является дизайнером, основателем и исполнительным директором Lana Marks Ltd., Inc., которая производит женские сумки люкс-класса и другие аксессуары. Цена на ее продукцию может доходить до $19 тысяч.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что Маркс также является членом гольф-клуба Mar-a-Lago, который принадлежит Трампу.

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