Трамп позволил рассекретить любую информацию из расследования Мюллера по российскому вмешательству Сегодня, 04:23 183 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет генеральному прокурору страны Уильяму Барру обнародовать любую информацию из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года. Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, «сегодняшние действия помогут убедиться, что все американцы узнают правду о происходивших событиях и действиях, которые были предприняты во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к нашим государственным учреждениям».

Соответствующее заявление Трамп также обнародовал в своем Twitter.

Напомним, что 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Белый дом отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера.

Читайте также: Доклад спецпрокурора Мюллера стал бестселлером на Amazon

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес «прокурорского решения» по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.