Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Зоя Казанжи
10 шагов Зеленского за первые два дня
Виталий Сыч
Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Трамп позволил рассекретить любую информацию из расследования Мюллера по российскому вмешательству

Сегодня, 04:23
183
Цей матеріал також доступний українською
Трамп позволил рассекретить любую информацию из расследования Мюллера по российскому вмешательству - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет генеральному прокурору страны Уильяму Барру обнародовать любую информацию из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года. Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, «сегодняшние действия помогут убедиться, что все американцы узнают правду о происходивших событиях и действиях, которые были предприняты во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к нашим государственным учреждениям».

Соответствующее заявление Трамп также обнародовал в своем Twitter.

Напомним, что 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Белый дом отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера.

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес «прокурорского решения» по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   США Дональд Трамп Роберт Мюллер

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:19

img
Анализ проблемы. Для чего в Украине будут вести учет ДТП
Политика

Вчера, 19:20

img
Выборы в Раду: партию Слуга народа возглавит Разумков
Другое

Сегодня, 02:27

img
Сборная Украины по баскетболу получила нового наставника — СМИ

Выбор редакции

Культура

Вчера, 09:45

img
«Когда начнется джихад, я тебе сообщу». Дневники Канн-2019
Политика

Вчера, 20:20

img
Лаятися краще як кацапи. Сергей Гусовский рассуждает о политике и рассказывает анекдот о советских вождях — интервью НВ
Люди

Вчера, 20:50

img
С войной модель кричащей роскоши уходит. Обед с Андреем Федоривым

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться