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Трамп поздравил хейтеров и фейковые СМИ с Новым годом

Сегодня, 16:57
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Всем счастливого Нового года, включая хейтеров и фейковые СМИ - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что новый 2019 год будет "фантастическим".

Об этом он написал в своем Twitter.

"Всем счастливого Нового года, включая хейтеров и фейковые СМИ. 2019-й станет фантастическим годом для тех, кто не страдает психическими расстройствами из-за Трампа. Просто успокойтесь и наслаждайтесь. Большие дела происходят для нашей страны", - написал президент.

Ранее Трамп записал видео, в котором похвастался достижениями за 2018.

Он упомянул заключение нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой, встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, выход из ядерной сделки с Ираном и перенос американского посольства в Иерусалим. Также президент США отметил необходимость строительства стены с Мексикой.

Теги:   Дональд Трамп Новый Год США

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