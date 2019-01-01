Трамп поздравил хейтеров и фейковые СМИ с Новым годом Сегодня, 16:57 84 Цей матеріал також доступний українською Всем счастливого Нового года, включая хейтеров и фейковые СМИ - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что новый 2019 год будет "фантастическим".

Об этом он написал в своем Twitter.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

"Всем счастливого Нового года, включая хейтеров и фейковые СМИ. 2019-й станет фантастическим годом для тех, кто не страдает психическими расстройствами из-за Трампа. Просто успокойтесь и наслаждайтесь. Большие дела происходят для нашей страны", - написал президент.

Ранее Трамп записал видео, в котором похвастался достижениями за 2018.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY - The White House (@WhiteHouse) 1 января 2019 г.

Он упомянул заключение нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой, встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, выход из ядерной сделки с Ираном и перенос американского посольства в Иерусалим. Также президент США отметил необходимость строительства стены с Мексикой.