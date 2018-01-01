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Трамп потребовал выделить пять миллиардов долларов на строительство стены между США и Мексикой

Вчера, 23:58
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Трампа предупредили о возможности приостановки работы правительства

Во время встречи с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в Палате представителей Ненси Пелоси президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо пять миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом передает телеканал CNN.

"Мне нужно около $5 млрд, чтобы построить большой участок", - заявил Трамп.

В свою очередь, Чак Шуммер выступил против этого требования и предупредил президента об угрозе приостановки работы правительства.

Он также отметил, что Демократическая партия предложила направить возможные средства на укрепление пограничной безопасности.

"Эти гневные требования Трампа не приблизят строительство стены, а лишь принесут проблемы гражданам США", - заявил Шуммер.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2018 года Трамп объявил о старте строительства стены на границе с Мексикой.

Также Трамп заявлял, что готов прекратить работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.

Ужесточение миграционной политики было одним из предвыборных лозунгов Трампа. 25 января, через пять дней после инаугурации, Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, откуда в США прибывают многочисленные мигранты. Впрочем Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В сентябре 2017 года в США на границе с Мексикой начали строить прототипы стен.

Теги:   Дональд Трамп Мексика США

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