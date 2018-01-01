Трамп потребовал для бывшего адвоката Коэна тюремное наказание Сегодня, 18:13 9 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который признался в даче ложных показаний в Конгрессе США, и потребовал поместить его в тюрьму.

"Майкл Коэн просит судью не отбывать наказание в тюрьме. Он может делать все ужасное, не связанное с Трампом, все, что связано с мошенничеством, большими кредитами, такси и т. д., и не отбывать длительное тюремное заключение? Он придумывает истории, чтобы заключить выгодную сделку и уменьшить наказание", - заявил Трамп в Twitter.

По словам главы Белого дома, Коэн заслуживает наказания в полном объеме.

“Michael Cohen asks judge for no Prison Time.” You mean he can do all of the TERRIBLE, unrelated to Trump, things having to do with fraud, big loans, Taxis, etc., and not serve a long prison term? He makes up stories to get a GREAT & ALREADY reduced deal for himself, and get..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2018 г.

Напомним, что 29 ноября Майкл Коэн признался, что солгал о планах строительства Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Он признал, что планы строительства в Москве Trump Tower обсуждали и после победы Трампа на президентских праймериз. Ранее Коэн утверждал, что проект был заморожен еще до того, как Трамп победил на республиканских праймериз и стал единственным кандидатом в президенты от партии.

Тем временем американская пресса выяснила, что самый дорогой пентхаус в небоскребе предполагалось подарить президенту России Владимиру Путину.