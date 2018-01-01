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Трамп потребовал для бывшего адвоката Коэна тюремное наказание

Сегодня, 18:13
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который признался в даче ложных показаний в Конгрессе США, и потребовал поместить его в тюрьму.

"Майкл Коэн просит судью не отбывать наказание в тюрьме. Он может делать все ужасное, не связанное с Трампом, все, что связано с мошенничеством, большими кредитами, такси и т. д., и не отбывать длительное тюремное заключение? Он придумывает истории, чтобы заключить выгодную сделку и уменьшить наказание", - заявил Трамп в Twitter.

По словам главы Белого дома, Коэн заслуживает наказания в полном объеме.

Напомним, что 29 ноября Майкл Коэн признался, что солгал о планах строительства Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Он признал, что планы строительства в Москве Trump Tower обсуждали и после победы Трампа на президентских праймериз. Ранее Коэн утверждал, что проект был заморожен еще до того, как Трамп победил на республиканских праймериз и стал единственным кандидатом в президенты от партии.

Тем временем американская пресса выяснила, что самый дорогой пентхаус в небоскребе предполагалось подарить президенту России Владимиру Путину.

Теги:   Майкл Коэн Trump World Tower Наказание Дональд Трамп США

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