Трамп потребовал для бывшего адвоката Коэна тюремное наказание

"Майкл Коэн просит судью не отбывать наказание в тюрьме. Он может делать все ужасное, не связанное с Трампом, все, что связано с мошенничеством, большими кредитами, такси и т. д., и не отбывать длительное тюремное заключение? Он придумывает истории, чтобы заключить выгодную сделку и уменьшить наказание", - заявил Трамп в Twitter.

По словам главы Белого дома, Коэн заслуживает наказания в полном объеме.

