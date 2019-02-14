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Трамп потратил $50 тысяч на новый симулятор игры в гольф в Белом доме – WP

Сегодня, 08:19
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EPA

Замена симулятора для игры в гольф обошлась Трампу в 50 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп заменил симулятор для игры в гольф, который остался в Белом доме от его предшественника Барака Обамы, сообщает The Washington Post.

По данным издания, замена симулятора обошлась Трампу в 50 тысяч долларов.

Симулятор представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру, а по размеру он занимает целую комнату.

Источники газеты сообщают, что Трамп лично оплатил расходы на замену симулятора, который установили в той части Белого дома, где проживает президент.

Ранее портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени Трамп тратит на чтение газет, Twitter и просмотр телепередач.

Сам Трамп, комментируя публикацию, заявил, что работает "больше, чем любой предыдущий президент".

Теги:   Дональд Трамп США

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