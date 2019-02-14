Трамп потратил $50 тысяч на новый симулятор игры в гольф в Белом доме – WP Сегодня, 08:19 278 Цей матеріал також доступний українською EPA Замена симулятора для игры в гольф обошлась Трампу в 50 тысяч долларов EPA

Президент США Дональд Трамп заменил симулятор для игры в гольф, который остался в Белом доме от его предшественника Барака Обамы, сообщает The Washington Post.

По данным издания, замена симулятора обошлась Трампу в 50 тысяч долларов.



Симулятор представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру, а по размеру он занимает целую комнату.

Источники газеты сообщают, что Трамп лично оплатил расходы на замену симулятора, который установили в той части Белого дома, где проживает президент.

Ранее портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени Трамп тратит на чтение газет, Twitter и просмотр телепередач.