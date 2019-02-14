Трамп потратил $50 тысяч на новый симулятор игры в гольф в Белом доме – WP
Президент США Дональд Трамп заменил симулятор для игры в гольф, который остался в Белом доме от его предшественника Барака Обамы, сообщает The Washington Post.
По данным издания, замена симулятора обошлась Трампу в 50 тысяч долларов.
Симулятор представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру, а по размеру он занимает целую комнату.
Источники газеты сообщают, что Трамп лично оплатил расходы на замену симулятора, который установили в той части Белого дома, где проживает президент.
Ранее портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени Трамп тратит на чтение газет, Twitter и просмотр телепередач.