17 сентября 2018, понедельник

Трамп поставил под сомнение законность расследования Мюллера

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп назвал "незаконным" расследования во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером относительно вмешательства России в президентские выборы в США, в то время как Пол Манафорт дал согласие сотрудничать со следствием.

"Незаконная "охота на ведьм" Мюллера продолжает искать состав преступления. С Россией никогда не было сговора, кроме как со стороны кампании Клинтон, поэтому 17 разгневанных демократов разглядят все, что могут найти. Очень несправедливо и плохо для страны. Также неверно и с точки зрения закона!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

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