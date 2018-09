Трамп поставил под сомнение законность расследования Мюллера

Американский президент Дональд Трамп назвал "незаконным" расследования во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером относительно вмешательства России в президентские выборы в США, в то время как Пол Манафорт дал согласие сотрудничать со следствием.

"Незаконная "охота на ведьм" Мюллера продолжает искать состав преступления. С Россией никогда не было сговора, кроме как со стороны кампании Клинтон, поэтому 17 разгневанных демократов разглядят все, что могут найти. Очень несправедливо и плохо для страны. Также неверно и с точки зрения закона!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

The illegal Mueller Witch Hunt continues in search of a crime. There was never Collusion with Russia, except by the Clinton campaign, so the 17 Angry Democrats are looking at anything they can find. Very unfair and BAD for the country. ALSO, not allowed under the LAW!