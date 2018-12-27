Трамп посетил американскую военную базу в Германии после внезапного визита в Ирак Сегодня, 09:45 127 Цей матеріал також доступний українською Фото:@PressSec Трамп поздравил военных с Рождеством

Президент США Дональд Трамп прибыл в Германию на американскую военную базу Рамштайн.

В пресс-службе Белого Дома сообщили, что Трамп посетил авиабазу со своей супругой Меланией после визита в Ирак.

В Германии он пообщался с военнослужащими и поздравил их с праздниками. Другие детали визита американского президента не сообщаются.

Ранее президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией посетили американских военнослужащих в Ираке. Необъявленный визит в Ирак был приурочен к празднованию Рождества.

Во время визита Трамп заявил, что Вашингтон не намерен выводить американские войска из Ирака, и допустил использование военнослужащих, дислоцированных в этой стране, для операций в соседней Сирии.

Трамп подвергся критике из-за того, что он до сих пор не посещал американских военных, дислоцированных в других странах для выполнения военных миссий, в частности в Ираке и Афганистане.

Главнокомандующие вооруженными силами США навещают американских военных в зонах боевых действий для "поднятия боевого духа". Такие поездки держатся в секрете по соображениям безопасности.