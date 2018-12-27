Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Джон Ллойд
Рождество для политиков приближается
Дмитрий Боярчук
На пороге 2019-го. Экономика может нас удивить
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
Андрей Смирнов
Смешной думает стать президентом

Трамп посетил американскую военную базу в Германии после внезапного визита в Ирак

Сегодня, 09:45
127
Цей матеріал також доступний українською

Фото:@PressSec

Трамп поздравил военных с Рождеством

Президент США Дональд Трамп прибыл в Германию на американскую военную базу Рамштайн.

В пресс-службе Белого Дома сообщили, что Трамп посетил авиабазу со своей супругой Меланией после визита в Ирак.

В Германии он пообщался с военнослужащими и поздравил их с праздниками. Другие детали визита американского президента не сообщаются.

Ранее президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией посетили американских военнослужащих в Ираке. Необъявленный визит в Ирак был приурочен к празднованию Рождества.

Во время визита Трамп заявил, что Вашингтон не намерен выводить американские войска из Ирака, и допустил использование военнослужащих, дислоцированных в этой стране, для операций в соседней Сирии.

Трамп подвергся критике из-за того, что он до сих пор не посещал американских военных, дислоцированных в других странах для выполнения военных миссий, в частности в Ираке и Афганистане. 

Главнокомандующие вооруженными силами США навещают американских военных в зонах боевых действий для "поднятия боевого духа". Такие поездки держатся в секрете по соображениям безопасности.

Теги:   Дональд Трамп Германия Ирак

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Страны

Сегодня, 09:50

article_img
Итоги 2018: Самые интересные факты года из разных стран мира
Справа двох

Сегодня, 09:49

article_img
Борьба узника Кремля Зейтуллаева и уход США из Сирии. Неделя с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским - подкаст
Made in Ukraine

Сегодня, 07:33

article_img
Война в кармане. Украинцы разработали стрелялку с дополненной реальностью

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться