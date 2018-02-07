Трамп поручил провести большой военный парад в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп дал поручение Пентагону провести большой парад вооруженных сил США в Вашингтоне в этом году.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп хочет, чтобы Пентагон "изучил (возможность) празднования", которое позволит американцам показать свою благодарность военным, сообщает Associated Press.

Представитель Пентагона Чарли Саммерс сказал, что в ведомстве знают об этом запросе и "рассматривают варианты", но предоставить какие-либо подробности отказался.

Как сообщает издание The Washington Post, решение о проведении парада в Вашингтоне Трамп принял после того, как присутствовал на традиционном военном параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля 2017 года по приглашению президента Эммануэля Макрона.

По информации журналистов, тот парад произвел на американского лидера глубокое впечатление.

"Направление было определено: я хочу такой же парад, как тот, что во Франции", - цитирует газета неназванного представителя оборонного ведомства.

Трамп признался, что хотел бы организовать "большой парад" с целью демонстрации военной мощи США в День независимости, 4 июля, на Пенсильвания-авеню.

Военные парады в Вашингтоне проводились лишь по особым поводам, однако до сих пор не было принято организовывать в День независимости подобные мероприятия с участием военных подразделений и бронетехники.