Трамп поручил подготовить новые санкции против России из-за нарушения ракетного договора

Президент США Дональд Трамп поручил министрам разработать план о введении санкций против России из-за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соответствующий документ опубликован пресс-службой Белого дома.

Поручения связано с выполнением требований, которые содержаться в одном из разделов закона о военном бюджете на 2018 год.

Отмечается, что под санкции могут попасть высокопоставленные российские чиновники, которые несут ответственность за приказы по неисполнению договора или содействуют этому процессу.

Санкции могут подразумевать блокирование счетов и активов в США, а также запрет на въезд в страну.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США. Документ подразумевает, что обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.