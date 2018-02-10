Трамп пообещал обнародовать досье демократов о российском вмешательстве в выборы США

Трамп заявил, что разрешит публикацию досье демократов о "российском следе" в выборах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени разрешит публикацию составленного демократами в комитете по разведке палаты представителей досье о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

На вопрос журналистов, когда будет опубликован меморандум, Трамп ответил, что опубликует "письмо" о меморандуме "скоро", сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп ознакомился с меморандумом конгрессменов-демократов о деталях проведения расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

Она отметила, что меморандум проходит проверку у специалистов Белого дома, что является обычной практикой.

Ранее сообщалось, что Трамп заблокировал публикацию досье членов Конгресса от Демократической партии о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Как заявил советник Белого дома Дон МакГан, некоторые части досье "содержат секретную и особенно чувствительную информацию", которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Демократы подготовили свое досье в качестве ответа на доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп поддержал публикацию доклада, тогда как демократы заявили, что документ направлен на дискредитацию расследования возможного вмешательства России в американские выборы.