01 ноября 2018, четверг

Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США размером 21 триллион долларов

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Ранее Трамп обещал выплатить весь госдолг США за восемь лет

Ранее Трамп обещал выплатить весь госдолг США за восемь лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре начнет выплачивать государственный долг страны, который превышает 21 триллион (миллион миллионов) долларов.

Об этом передает Голос Америки.

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - заявил Трамп.

Несмотря на то, что во время избирательной кампании президент США обещал выплатить госдолг в течении двух президентских терминов, за годы правления Трампа сумма выросла на 1,7 триллиона долларов.

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Также руководство США продолжает обращаться к кредиторам с целью заполнить дефицит бюджета из-за сокращения налогов и увеличения бюджета Минобороны.

Государственный долг - задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами. К государственному долгу США не относятся долги отдельных штатов, корпораций или физических лиц, даже гарантированные государством, а также будущие обязательства перед получателями социальной помощи и здравоохранение.

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