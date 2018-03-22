Трамп подтвердил готовность свидетельствовать в деле о российском вмешательстве в выборы-2016

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования предполагаемого сговора между Россией и его избирательным штабом на президентских выборах в 2016 году.

"Да. Я бы хотел, я бы хотел", - заявил он на вопрос журналистов, передает NBC News.

Помимо этого, Комитет разведки Палаты представителей США проголосовал за завершение и публикацию доклада о российском деле.

Напомним, что в феврале США выдвинули официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Комментируя это, президент США Дональд Трамп заявил, что обвинительное заключение против россиян подтверждает, что не было "никакого сговора" между его избирательным штабом и Россией.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.