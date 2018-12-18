Трамп подписал указ о создании космического командования Сегодня, 17:44 30 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования космическими войсками.

Как отмечает AP, ключевой задачей космического командования будет продвижение военных операций в космосе, а также защита американских интересов в космосе.

BREAKING: President Trump issues order creating new space command to better advance the military's vast operations in space. — The Associated Press (@AP) 18 декабря 2018 г.

Согласно указу, Пентагону поручено создать космическое командование.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону реорганизовать авиацию США и создать отдельные вооруженные космические силы.

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что формирование космических войск в качестве шестого рода войск завершится к 2020 году.

На данный момент вооруженные силы США состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны.

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