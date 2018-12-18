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Трамп подписал указ о создании космического командования

Сегодня, 17:44
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования космическими войсками.

Как отмечает AP, ключевой задачей космического командования будет продвижение военных операций в космосе, а также защита американских интересов в космосе.

Согласно указу, Пентагону поручено создать космическое командование.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону реорганизовать авиацию США и создать отдельные вооруженные космические силы.

Кузькина мать возвращается. Трамп хочет создать космические войска

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что формирование космических войск в качестве шестого рода войск завершится к 2020 году.

На данный момент вооруженные силы США состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны.

Зачем Трамп предложил создать Космические войска США

Теги:   Дональд Трамп Пентагон Космос США

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