Трамп подписал новую стратегию США по борьбе с терроризмом

В Администрации Трампа назвали стратегию самой полной с 2011 года

Президент США Дональд Трамп утвердил новую стратегию США по борьбе с терроризмом.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что это первая надежная и полностью сформулированная стратегия по борьбе с угрозами с 2011 года.

В стратегии делается акцент на поиске и уничтожении источников террористических группировок, ликвидации финансовой поддержки боевиков, модернизации и интеграции средств борьбы с терроризмом в США.

Также правительство США намерено повысить уровень защиты инфраструктуры, бороться с вербовкой террористов и укреплять контртеррористические способности международных партнеров.

Стратегия подчеркивает использование всех американских инструментов для предотвращения и борьбы с терроризмом, включая военный путь и невоенные возможности.

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