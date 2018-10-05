Трамп подписал новую стратегию США по борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп утвердил новую стратегию США по борьбе с терроризмом.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Отмечается, что это первая надежная и полностью сформулированная стратегия по борьбе с угрозами с 2011 года.
В стратегии делается акцент на поиске и уничтожении источников террористических группировок, ликвидации финансовой поддержки боевиков, модернизации и интеграции средств борьбы с терроризмом в США.
Также правительство США намерено повысить уровень защиты инфраструктуры, бороться с вербовкой террористов и укреплять контртеррористические способности международных партнеров.
Стратегия подчеркивает использование всех американских инструментов для предотвращения и борьбы с терроризмом, включая военный путь и невоенные возможности.
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