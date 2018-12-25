Трамп подписал контракт на строительство нового участка стены на границе с Мексикой Сегодня, 03:31 77 Цей матеріал також доступний українською Трамп продолжает поддерживать строительство стены

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой длинной 185 киллометров.

"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что подписал контракт на строительство большого участка стены в Техасе длинной 115 миль. Мы уже строим и обновляем стену, некоторые участки завершены. Демократы должны прекратить шотдаун и закончить финансирование. Миллиарды долларов и жизни будут спасены!", - заявил Трамп.

I am in the Oval Office & just gave out a 115 mile long contract for another large section of the Wall in Texas. We are already building and renovating many miles of Wall, some complete. Democrats must end Shutdown and finish funding. Billions of Dollars, & lives, will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет Рождество в Вашингтоне из-за приостановки работы правительства США.

Напомним, что Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия о финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Как отмечалось, "шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений.

По словам лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелла, приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.