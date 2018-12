Трамп подписал контракт на строительство нового участка стены на границе с Мексикой

"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что подписал контракт на строительство большого участка стены в Техасе длинной 115 миль. Мы уже строим и обновляем стену, некоторые участки завершены. Демократы должны прекратить шотдаун и закончить финансирование. Миллиарды долларов и жизни будут спасены!", - заявил Трамп.

I am in the Oval Office & just gave out a 115 mile long contract for another large section of the Wall in Texas. We are already building and renovating many miles of Wall, some complete. Democrats must end Shutdown and finish funding. Billions of Dollars, & lives, will be saved!