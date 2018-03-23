Трамп подписал бюджет, несмотря на угрозы наложить вето

В пятницу, 23 марта, президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год с общим объемом $1,3 трлн, несмотря на предыдущие угрозы ветировать документ.

Закон о финансировании федеральных ведомств накануне был одобрен Палатой представителей Конгресса и Сенатом США.

Трамп объяснил, что подписал закон в интересах национальной безопасности - из-за финансирования оборонных и военных программ.

По данным источника Politico, министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли переубедили Трампа не ветировать документ.

"Я никогда больше не буду подписывать подобный закон. Я не собираюсь делать это снова", - сказал Трамп.

Ранее Трамп в Twitter заявил, что рассматривает вето на бюджетный документ, основываясь на том, что более 800 тысяч получателей программы помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов DACA не упомянуты в законе, а пограничная стена с Мексикой не полностью профинансирована.

Напомним, что согласно бюджетному закону, США в 2018 году выделят Украине помощь в размере $620,7 млн. Из которых - $200 млн по линии Пентагона, и $420,7 млн – по линии Государственного департамента.