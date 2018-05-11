Трамп поделился ожиданиями от будущей встречи с Ким Чен Ыном

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Трамп убежден, что результат его встречи с Ким Чен Ыном будет положительным для всего мира

Трамп убежден, что результат его встречи с Ким Чен Ыном будет положительным для всего мира

Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что результат его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет крайне положительным для всего мира.

Выступая перед сторонниками в Индиане, Трамп заявил, что "северокорейцы понимают важность происходящего для них", сообщает Интерфакс.

"12 июня в Сингапуре я проведу встречу с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить в будущем мир и безопасность для всего мира. Наши отношения хорошие, и я надеюсь, что для всех нас и для мира произойдет что-то очень хорошее", - сказал американский президент.

Он также отметил, что "фейковые новости" утверждают, что действия Ким Чен Ына приведут к ядерной войне.

"Знаете, что приводит к ядерным войнам и другим войнам? Слабость", - добавил Трамп.

Проведение встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланировано на 12 июня в Сингапуре.

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27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

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После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

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