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Трамп поддержал кронпринца Саудовской Аравии вопреки сообщениям о его причастности к убийству Хашукджи

Сегодня, 11:58
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Трамп назвал Саудовскую Аравию хорошим союзником США

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману вопреки сообщениям о его причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пишет Reuters.

Американский лидер дал понять, что поддерживает Саудовскую Аравию, однако отказался комментировать возможную причастность кронпринца к убийству.

“Он - лидер Саудовской Аравии. Они - наш очень хороший союзник”, - подчеркнул он.

Трамп также добавил, что поддерживает наследного принца.

“На данный момент, несомненно, да”, - сказал он журналистам.

Президент США также сообщил, что наследный принц решительно отрицает причастность к убийству Хашукджи.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер. 

После закрытого брифинга директора ЦРУ Джины Хаспел по делу об убийстве Хашукджи в Сенате США заявили, что кронпринц Саудовской Аравии причастен к преступлению.

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В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Из-за убийства Хашукджи США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.

Теги:   Дональд Трамп Саудовская Аравия США

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