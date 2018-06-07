Трамп по просьбе Ким Кардашьян помиловал осужденную за наркоторговлю женщину

Президент США Дональд Трамп решил помиловать 63-летнюю Элис Джонсон, приговоренную к пожизненному заключению за транспортировку наркотиков.

Женщина провела в федеральной тюрьме почти 22 года, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Джонсон взяла на себя ответственность за свое поведение в прошлом и была образцовой заключенной на протяжении двух десятилетий. Несмотря на пожизненный срок, Элис много работала над своей реабилитацией в тюрьме и была наставником для других заключенных", - отметили в Белом доме.

Об освобождении Джонсон Трампа на личной встрече 30 мая просила звезда селебрити-шоу Ким Кардашьян.

Джонсон была осуждена в 1996 году по восьми уголовным обвинениям, связанным с торговлей кокаином в Мемфисе.