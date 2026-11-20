Президент США Дональд Трамп, комментируя недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска его словами о дружбе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, перепутал Туска с президентом Польши.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News во время возвращения из Китая.

Недовольство польского премьера вызвало то, что президент США, встречая Путина в Шэньчжэне, воскликнул: «Кто он? Он мой друг».

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«Боже, упаси нас от таких друзей», — написал Туск на своей странице в X.

Комментируя этот инцидент журналистам, президент США сказал, что ничего не может с этим поделать, поскольку давно знает его [Путина].

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Далее он стал рассказывать, что публично поддержал Туска на выборах [имея в виду президентские], чем обеспечил ему победу, — очевидно, Трамп перепутал его с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Мне нравится премьер-министр Польши. Не забывайте, что я его поддерживал, и он победил именно благодаря этой поддержке. Так что, знаете, он был на 10-м месте, а он — замечательный человек», — заявил глава Белого дома.

Подобные высказывания он ранее делал именно в отношении Навроцкого в июне этого года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Человек, которого я поддерживал в Польше, шел под номером 10. После того как я его поддержал, он поднялся с 10-го места и выиграл выборы. Говорят, что это был самый неожиданный результат на крупных выборах в Европе за 50 лет. Он будет замечательным президентом Польши», — говорил тогда американский президент.