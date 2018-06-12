Трамп озвучил условие снятия санкций с КНДР

Санкции США против Северной Кореи пока останутся в силе, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном, пишет CNN.

"Санкции будут сняты, когда мы будем уверены, что ядерное оружие больше не эффективно", - сказал он.

Трамп добавил, что с нетерпением ждет их снятия.

Ранее Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США добавил, что это обязательство Пхеньяна не было включено в совместную декларацию, подписанную двумя лидерами, стороны "согласились на это уже после подписания соглашения".

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.