«Кто-то мог использовать мое имя». Трамп отрицает, что писал непристойное письмо с поздравлениями Эпштейну

Президент Трамп утверждает, что кто-то мог написать письмо Джеффри Эпштейну от его имени (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент CША Дональд Трамп заявил, что не знает о непристойном письме с поздравлением осужденному за сексуальные преступления финансисту Джеффри Эпштейну. Глава Белого дома предполагает, что кто-то написать письмо от его имени.

Об этом президент США заявил 25 июля в комментарии телеканалу CNN в Белом доме.

«Я даже не знаю, о чем идет речь. … Кто-то мог написать письмо и использовать мое имя, и такое случалось много раз», — сказал Трамп.

Реклама

В свою очередь, глава Белого дома предложил СМИ сосредоточиться на бывшем президенте США Билле Клинтоне — по данным журналистов, он якобы тоже отправлял поздравительное письмо Эпштейну.

Издание The Wall Street Journal 18 июля сообщило, что президент США Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислейн Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

По данным WSJ, письмо Трампа было написано на бумаге с изображением обнаженной женщины и содержало строку: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

В свою очередь, президент США отрицает, что писал такое письмо. Президент США заявил, что он и его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт предупреждали владельца WSJ Руперта Мердока и главного редактора издания Эмму Такер, чтобы они не публиковали данную статью

«Президент Трамп уже скоро подаст в суд на Wall Street Journal, NewsCorp и мистера Мердока», — написал Трамп в соцсети Truth Socisl о себе в третьем лице.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.