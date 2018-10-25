Трамп отреагировал на публикацию NYT о прослушке его телефона спецслужбами РФ и Китая

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию журналистов The New York Times о том, что его личный телефон прослушивают спецслужбы России и Китая.
У себя в Twitter Трамп написал, что статья NYT "совершенно неверна".
The so-called experts on Trump over at the New York Times wrote a long and boring article on my cellphone usage that is so incorrect I do not have time here to correct it. I only use Government Phones, and have only one seldom used government cell phone. Story is soooo wrong!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2018 г.
"Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко", - отметил он.
Напомним, по данным NYT, личные звонки Трампа по iPhone прослушивают развездслужбы России и Китая.
Отмечается, что Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов. По данным NYT, у президента США три iPhone. Над безопасностью двух из них работало Агентство национальной безопасности США, но третий - ничем не отличается от любого другого телефона.
Источники издания сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.
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