25 октября 2018, четверг

Трамп отреагировал на публикацию NYT о прослушке его телефона спецслужбами РФ и Китая

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Трамп назвал

Трамп назвал "полностью некорректной" публикацию о прослушке его частных телефонов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию журналистов The New York Times о том, что его личный телефон прослушивают спецслужбы России и Китая.

У себя в Twitter Трамп написал, что статья NYT "совершенно неверна".

"Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко", - отметил он.

Напомним, по данным NYT, личные звонки Трампа по iPhone прослушивают развездслужбы России и Китая.

Отмечается, что Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов. По данным NYT, у президента США три iPhone. Над безопасностью двух из них работало Агентство национальной безопасности США, но третий - ничем не отличается от любого другого телефона.

Источники издания сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.

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