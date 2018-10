Трамп отреагировал на публикацию NYT о прослушке его телефона спецслужбами РФ и Китая

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию журналистов The New York Times о том, что его личный телефон прослушивают спецслужбы России и Китая.

У себя в Twitter Трамп написал, что статья NYT "совершенно неверна".

The so-called experts on Trump over at the New York Times wrote a long and boring article on my cellphone usage that is so incorrect I do not have time here to correct it. I only use Government Phones, and have only one seldom used government cell phone. Story is soooo wrong!