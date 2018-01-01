Трамп отреагировал на приговор своему экс-адвокату Коэну Сегодня, 16:47 0 Цей матеріал також доступний українською Трамп заявил, что не просил Коэна нарушать закон

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда по делу его экс-адвоката Майкла Коэна.

"Я никогда не просил Майкла Коэна нарушать закон. Он был юристом, и он должен знать закон", - написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп добавил, что адвокат несет большую ответственность в случае ошибки. Он также подчеркнул, что за это и платят адвокатам.

Лидер США также заявил, что не сделал ничего плохого в вопросах касательно финансирования предвыборной кампании.

"Коэна признали виновным по многим обвинениям, не связанным со мной, но он признался виновным по двум обвинениям, связанным с кампанией, которые вообще не являлись преступлением", - написал он.

Трамп добавил, что Коэн пошел на сделку со следствием, чтобы получить меньший тюремный срок и поставить президента в неудобное положение.

"Как юрист Майкл несет большую ответственность передо мной", - резюмировал он.

Накануне суд Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам заключения по делу о махинациях во время финансирования предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.

Во время процесса Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.

Также Коэн признался, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Из-за этого Трамп обрушился с критикой на своего бывшего адвоката и потребовал посадить Коэна в тюрьму.

Ожидается, что отбывать наказание Коэн начнет с марта 2019 года.

Коэн работал в Trump Organization более десяти лет, а после победы Трампа на выборах называл себя его личным адвокатом. Он перестал работать на американского президента в мае 2018 года.