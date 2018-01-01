Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Роман Бессмертный
Европа трещит по швам
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует

Трамп отреагировал на приговор своему экс-адвокату Коэну

Сегодня, 16:47
0
Цей матеріал також доступний українською

Трамп заявил, что не просил Коэна нарушать закон

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда по делу его экс-адвоката Майкла Коэна.

"Я никогда не просил Майкла Коэна нарушать закон. Он был юристом, и он должен знать закон", - написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп добавил, что адвокат несет большую ответственность в случае ошибки. Он также подчеркнул, что за это и платят адвокатам.

Лидер США также заявил, что не сделал ничего плохого в вопросах касательно финансирования предвыборной кампании.

"Коэна признали виновным по многим обвинениям, не связанным со мной, но он признался виновным по двум обвинениям, связанным с кампанией, которые вообще не являлись преступлением", - написал он.

Трамп добавил, что Коэн пошел на сделку со следствием, чтобы получить меньший тюремный срок и поставить президента в неудобное положение.

"Как юрист Майкл несет большую ответственность передо мной", - резюмировал он.

Накануне суд Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам заключения по делу о махинациях во время финансирования предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.

Во время процесса Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.

Также Коэн признался, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Из-за этого Трамп обрушился с критикой на своего бывшего адвоката и потребовал посадить Коэна в тюрьму. 

Ожидается, что отбывать наказание Коэн начнет с марта 2019 года.

Коэн работал в Trump Organization более десяти лет, а после победы Трампа на выборах называл себя его личным адвокатом. Он перестал работать на американского президента в мае 2018 года.

Теги:   Майкл Коэн Дональд Трамп Приговор

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 23:08

article_img
Парламент Британии не смог отправить в отставку Терезу Мэй

Читайте также

Саме там

Сегодня, 15:26

article_img
"Батя" не старался. Краткая история Януковича от "кореша на районе" до госизменника - репортаж НВ
Футбол

Сегодня, 04:22

article_img
Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Футбол

Сегодня, 02:38

article_img
Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из Лиги чемпионов

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться