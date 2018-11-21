Трамп отреагировал на нарушения правил служебной переписки своей дочери

Президент США Дональд Трамп отверг критику в адрес его дочери и советника Иванки, которая вела служебную переписку через личную электронную почту.
По словам Трампа, не стоит сравнивать его дочь с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая также использовала личную почту для обсуждения рабочих вопросов, сообщает CNN.
По его словам, переписка Иванки Трамп не содержала секретную информацию, в отличие от отправленных Клинтон посланий.
"(Письма Иванки Трамп) не были удалены, а Хиллари Клинтон стерла 33 тысячи писем. (Иванка) не делала ничего, чтобы скрыть переписку, все письма находятся в президентском архиве", - сказал он.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что дочь и советник президента США Иванка Трамп нарушила правила и вела служебную переписку через личную электронную почту.
Иванка Трамп с личной почты часто отправляла письма, в которых говорилось о работе в Белом доме.
Источники газеты рассказали, что свои действия она объяснила тем, что не знала о запрете на использование личной почты.
Напомним, в ходе предвыборной кампании 2016 года соперница Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах, в том числе ее критиковал Трамп. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.
В конце октября того же года всего за 11 дней до президентских выборов Джеймс Коми, занимавший тогда пост директора ФБР, сообщил Конгрессу США, что ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон и ее переписки. За день до выборов Коми заявил, что возобновление расследования не значит, что Клинтон совершала правонарушение, однако позднее ряд СМИ и экспертов заявили, что именно из-за расследования ФБР Клинтон не смогла одержать победу на выборах
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