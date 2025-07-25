Трамп заявил, что «никогда не смотрел» мультсериал Южный парк, в котором его показали в постели с Сатаной

Трамп отреагировал на новый эпизод мультфильма Южный парк (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Дональд Трамп отреагировал на последний эпизод анимационного сериала South Park, в котором его высмеяли, показав персонажа Трампа голым в постели с Сатаной.

Трамп заявил, что не смотрел это шоу и не имеет никакой информации о нем, сообщает CNN.

«Я не смотрел — я никогда не смотрел South Park. Я ничего не знаю о South Park, я никогда не смотрел это шоу», — сказал Трамп перед отъездом из Белого дома в пятницу, 25 июля.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявил, что шоу «не было актуальным более 20 лет».

«Президент Трамп выполнил больше обещаний за шесть месяцев, чем любой другой президент в истории нашей страны», — сказал он.

В ответ на это Трей Паркер, соавтор шоу, с сарказмом отреагировал на возмущение Белого дома, сказав: «Мы ужасно извиняемся».

Паркер также отметил, что они получили замечание от продюсеров относительно этого эпизода.

«Они сказали: 'Окей, но мы затрем член', а я ответил: 'Нет, вы не затрете член',» — сказал Паркер.

23 июля в США на канале Comedy Central показали премьерный эпизод нового сезона анимационного сериала Южный парк. В нем высмеяли Дональда Трампа.

В одном из эпизодов Трамп лежал в спальне Белого дома и пытался соблазнить Сатану. В вымышленной сцене президент США говорит дьяволу, что он тяжело работал весь день, а после отказа стягивает одеяло, демонстрируя себя голым. Тогда Сатана сказал: «Я вообще ничего не вижу — он такой маленький».

В финальной сцене показали дипфейк-видео, в котором голый Дональд Трампом блуждает по пустыне. На фоне слышен закадровый голос: «Его пенис — крошечный, но его любовь к нам — большая».

Эта сатира имела целью сосредоточиться на темах цензуры, культуры отмены, медиа и политического давления, отмечало издание Unilad.

Южный парк — это американский анимационный сериал (позиционируется как мультфильм для взрослых), который выходит с 1997 года на канале Comedy Central. Его создали Мэтт Стоун и Трей Паркер, участники группы DVDA.

Шоу известно своим черным юмором, сатирой на американское общество, политику и современные события, а также тем, что открыто высмеивает стереотипы и табу.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Белый дом Сериал Дональд Трамп Анимация Сатира

