Трамп отложил публикацию рассекреченных документов по делу о российском вмешательстве

Президент США Дональд Трамп заявил, что публикация документов по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы отложена из-за проверки генеральным инспектором Министерства юстиции.

По его словам, в Министерстве юстиции США выразили обеспокоенность, что публикация неотредактированных материалов может оказать негативное влияние на расследование российского дела. Кроме того, как подчеркнул Трамп, ключевые союзники призвали не обнародовать эти данные. Поэтому генеральному инспектору было предложено в кратчайшие сроки пересмотреть эти документы.

"В конце концов, я всегда могу рассекретить их при необходимости", - написал Трамп в Twitter.

....has been asked to review these documents on an expedited basis. I believe he will move quickly on this (and hopefully other things which he is looking at). In the end I can always declassify if it proves necessary. Speed is very important to me - and everyone!