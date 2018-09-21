21 сентября 2018, пятница

Трамп отложил публикацию рассекреченных документов по делу о российском вмешательстве

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что публикация документов по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы отложена из-за проверки генеральным инспектором Министерства юстиции.

По его словам, в Министерстве юстиции США выразили обеспокоенность, что публикация неотредактированных материалов может оказать негативное влияние на расследование российского дела. Кроме того, как подчеркнул Трамп, ключевые союзники призвали не обнародовать эти данные. Поэтому генеральному инспектору было предложено в кратчайшие сроки пересмотреть эти документы.

"В конце концов, я всегда могу рассекретить их при необходимости", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, что Дональд Трамп обратился к Федеральному бюро расследований с требованием рассекретить часть информации по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Речь идет о материалах дела без правок со стороны бывшего главы ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба.

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