Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США Сегодня, 05:04 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS / Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из страны на две недели.

«По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортацию) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать совместное решение по вопросам получения убежища и по проблемам лазеек в законодательстве», — написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что в случае если решение не будет достигнуто, депортация непременно начнется.

Напомним, 18 июня Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах человек.

