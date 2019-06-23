Андрей Кокотюха
Космос, детективы, личное
Юрий Бутусов
Грабли для президента
Иосиф Зисельс
Хватит революций. Как Украине вырваться вперед
Александр Педан
Флорбол, корфбол и фрисби. Топ-7 видов спорта, которыми стоит заниматься с детьми
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США

Сегодня, 05:04
Цей матеріал також доступний українською
Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США - фото

REUTERS / Carlos Barria

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из страны на две недели.

«По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортацию) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать совместное решение по вопросам получения убежища и по проблемам лазеек в законодательстве», — написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что в случае если решение не будет достигнуто, депортация непременно начнется.

Напомним, 18 июня Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах человек.

Теги:   Дональд Трамп Мигранты США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 03:43

img
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Политика

Вчера, 07:09

img
Нет диванным патриотам и русскому миру. Известные украинцы рассказали, кого не хотят видеть в новой Раде
Политика

Вчера, 23:00

img
Предвыборные махинации: на одном округе Киевской области баллотируются три Гудзенко и три Ференца

Выбор редакции

События

Вчера, 19:29

img
Нам нужен праздник без ненависти. Пятеро украинцев рассказали, почему они идут на Марш равенства
Политика

Вчера, 07:09

img
Нет диванным патриотам и русскому миру. Известные украинцы рассказали, кого не хотят видеть в новой Раде
Экономика

Вчера, 09:30

img
Деньги недели: договоренности Зеленского с олигархами, сделка Новинского и Пинчука, крипто-Facebook, $10 млрд от IT и Роттердам — все

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться