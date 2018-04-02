Трамп отказался помиловать российского летчика, осужденного за контрабанду наркотиков

Президент США Дональд Трамп отказал в помиловании российскому летчику Константину Ярошенко, которого в США осудили за контрабанду крупной партии наркотиков.

Соответствующее письмо получила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает Интерфакс.

"Я получила ответ от замгоссекретаря по поручению Трампа, они сообщают в очень корректной форме, что считают осуждение Ярошенко законным и обоснованным, что оно осуществлено в рамках демократических принципов, что доказательства его вины являются достаточными для вынесения приговора, а что касается условий содержания под стражей, они равные для всех", - сказала Москалькова.

Россиянин Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии сотрудниками спецслужб республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Затем летчика депортировали в США.

7 сентября 2011 года окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк приготовил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.

В конце мая 2017 года российская сторона обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. В начале июля Ярошенко лично обратился к Трампу с просьбой о возвращении на родину, письмо было передано 4 июля в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне.