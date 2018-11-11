Трамп отказался почтить память погибших в Первой мировой войне американских военных из-за дождя

Трамп не поехал на американское военное кладбище во Франции из-за дождя

В США президент страны Дональд Трамп подвергся критике из-за отказа посетить военное кладбище под Парижем, где похоронены погибшие в Первой мировой войне американские военные.

В Белом доме заявили, что президент и первая леди Мелания Трамп изменили планы из-за дождя, сообщает Washington Post.

Поскольку других иностранных лидеров дождь в субботу не смутил и они посетили траурные церемонии, в США Трампа подвергли резкой критике.

"Это просто возмутительно, что наш президент не хочет почтить память погибших во Франции солдат, а вместо этого остается в гостинице и смотрит телевизор", - заявил бывший спичрайтер Джорджа Буша Дэвид Фрам.

"Трампу ничего не мешает использовать тему армии в своих предвыборных выступлениях. И его смущает вероятность дождя, когда надо поехать и посетить могилы тех, кто погиб во славу Америки", - добавил бывший заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс.