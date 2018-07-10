Трамп отказался назвать Путина своим другом или врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может ответить на вопрос, является ли президент России Владимир Путин другом или врагом, вместо этого он назвал его "соперником" на мировой арене.

Свое заявление глава Белого дома сделал перед отъездом в Европу, где он посетит Великобританию, саммит НАТО в Брюсселе и двустороннюю встречу с Путиным в Хельсинки, отмечает The Hill.

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"Я действительно не могу ответить прямо сейчас. Насколько мне известно, он является соперником", - сказал Трамп о Путине.

При этом он допустил, что будущая встреча с Путиным "может стать самой легкой" в рамках его недельного европейского турне.

"Полагаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими - хорошо, а не плохо", - добавил президент США.

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Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

По словам Трампа, стороны обсудят конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.