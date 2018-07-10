10 июля 2018, вторник

Трамп отказался назвать Путина своим другом или врагом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может ответить на вопрос, является ли президент России Владимир Путин другом или врагом, вместо этого он назвал его "соперником" на мировой арене.

Свое заявление глава Белого дома сделал перед отъездом в Европу, где он посетит Великобританию, саммит НАТО в Брюсселе и двустороннюю встречу с Путиным в Хельсинки, отмечает The Hill.

Смотрите также

"Я действительно не могу ответить прямо сейчас. Насколько мне известно, он является соперником", - сказал Трамп о Путине.

При этом он допустил, что будущая встреча с Путиным "может стать самой легкой" в рамках его недельного европейского турне.

"Полагаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими - хорошо, а не плохо", - добавил президент США.

Смотрите также

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

По словам Трампа, стороны обсудят конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове