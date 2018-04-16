Трамп отчитался перед Конгрессом США об авиаударах по Сирии

Президент США Дональд Трамп в письменной форме отчитался перед американским Конгрессом об авиаударах по Сирии, которые были совершены в ночь на 14 апреля.

Как сообщает The Washington Post, в тексте письма Трампа, направленного конгрессменам, говорится, что президент действовал в рамках конституционных полномочий в качестве главнокомандующего с целью обеспечить стабильность в регионе, снизить способность сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвратить его дальнейшее применение сирийскими властями, а также предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

В письме Трамп также отмечает, что США в случае необходимости предпримут дополнительные действия для защиты своих национальных интересов.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравления.

Все подробности об авиаударах по Сирии читайте в спецтеме НВ.