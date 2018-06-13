Трамп опубликовал ролик о КНДР, который показал Ким Чен Ыну

Фотографии с сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик о будущем Северной Кореи, которое он показал главе КНДР Ким Чен Ыну.

"Вот видео под названием История одной возможности, которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре", - написал Трамп.

Here is the video, “A Story of Opportunity” that I shared with Kim Jong-un at the #SingaporeSummit

➡️https://t.co/43oOci4jvo pic.twitter.com/xBKFkDLtj7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

Видео доступно на страничке Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились приехать друг к другу в гости.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".