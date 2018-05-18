Трамп опроверг слова советника о ядерном разоружении КНДР по "модели Ливии"

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Трамп надеется на то, что саммит в Сингапуре 12 июня состоится

Трамп надеется на то, что саммит в Сингапуре 12 июня состоится

Президент США Дональд Трамп опроверг слова своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявив, что Америка не ведет с Северной Кореей программу по ядерному разоружению по "модели Ливии". Об этом сообщает ВВС.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон ранее сказал, что Северная Корея должна достичь соглашения с США на примере того, как это было в 2003 году в Ливии.

В 2003 году лидер Ливии Муаммар Каддафи согласился отказаться от своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Вскоре он был убит повстанцами США.

Трамп опроверг заявление Болтона, заявив, что его администрация не действует по "ливийской модели", пытаясь договориться о разоружении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ына может ожидать судьба ливийского лидера Муаммара Каддафи, если он откажется от переговоров по ядерному оружию.

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